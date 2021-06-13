للراغبين في الحجز.. الحد الأدنى لمحدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري

تحدد مبادرة التمويل العقاري للحصول على وحدة سكنية شروطًا لمحدودي الدخل الذين تستهدفهم، حيث أعلن البنك المركزي، تخصيص 100 مليار جنيه، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التى جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى، وتحقيق حلمه فى امتلاك مسكن خاص به.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وتقسيط لمدة أقصاها 30 عامًا.

أما بالنسبة للشروط التى يجب توافرها داخل الشقة، للإستفادة من مبادرة التمويل العقاري، يشترط أن تكون الوحدات مسجلة، وليس عليها أي مخالفات، وجاهزة للمعيشة، أي كاملة التشطيب.

كما يشترط أن تكون الوحدة السكنية، بغرض السكن الدائم، وليس السكن الموسمى أو السياحى.

ووفقا لما أعلنه البنك المركزي، بشأن مبادرة التمويل العقاري، فهناك شروط يجب توافرها لدى محدودى الدخل، كى يستطيعوا الإستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، شروط الدخل للمواطنون من هم من محدودى الدخل، للإستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

شروط الدخل لمحدودى الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري

يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري، للمواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، 4.5 ألف جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة.

أما الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى، للمتقدم للإستفادة من المبادرة من محدودى الدخل، 10 % من إجمالي قيمة الوحدة.

وبالنسبة للحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة، وفقا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ومن الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.