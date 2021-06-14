مصرع 3 أشخاص بينهم مسنين بحوادث سير في الدقهلية

لقي 3 أشخاص في محافظة الدقهلية، في حوادث متفرقة، فلقي عامل مصرعه بعدما صدمته سيارة مجهولة أثناء سيره بدراجته النارية علي طريق «السنبلاوين - ميت غمر» أمام قرية «كفر يوسف عوض» مركز السنبلاوين، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد السيارة وضبط قائدها، كما لقي مزارع مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه جرار زراعي أثناء سيره بدراجته الهوائية من الخلف بقرية «نوسا الغيط» مركز أجا، وفي حادث ثالث لقي نجار مصرعه، إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بيك آب على طريق «المنصورة - جمصة» أمام قرية «زيان».

مصرع عامل صدمته سيارة مجهولة في السنبلاوين

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق «السنبلاوين - ميت غمر» أمام قرية «كفر يوسف عوض» دائرة المركز.

بانتقال الضباط والفحص تبين أنه حال استقلال المدعو أحمد طاهر عبدالمنعم أحمد، 39 سنة، عامل ، ومقيم قرية «سنتماي» دائرة مركز ميت غمر دراجته النارية بدون لوحات معدنية على الطريق بإتجاه ميت غمر إصطدمت به سيارة مجهولة بالمواجهة وفر قائدها بها هاربًا من مكان الحادث، مما أدى إلى وفاته في الحال وتم نقل جثمانه إلى مستشفى السنبلاوين العام.

وبسؤال كلا من شقيق المتوفى المدعو أيمن طاهر عبدالمنعم أحمد، 30 سنة، عامل وشاهد الواقعة المدعو إبراهيم نجاح محمد منصور، 36 سنة، سائق، ومقيم في عزبة مصطفي فودة دائرة مركز السنبلاوين أيدا ذات المضمون واتهم الأول قائد السيارة بالتسبب في وفاة شقيقه.

مصرع مسن صدمه جرار زراعي في أجا

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفي المنصورة الدولي بوصول المدعو إبراهيم محمد أبو سليم، 70 سنة، فلاح ، ومقيم قرية نوسا الغيط، دائرة المركز، مصابا بكسر بالحوض وكسور بالضلوع واشتباه نزيف بالصدر وكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ إدعاء حادث طريق وتوفي عقب وصوله.

بإنتقال الضباط والفحص وسؤال نجله المدعو محمد ابراهيم محمد ابو سلیم، 35 سنة، صياد، ومقيم بذات القرية، قرر أنه حال استقلال والده دراجته الهوائية وسيره بها بزمام القرية اصطدم به جرار زراعى بدون لوحات معدنية من الخلف قيادة المدعو «هشام. م. ع. إ»، ومقيم بذات القرية مما أدى إلى حدوث اصابته التي أودت بحياته واتهم قائد الجرار بالتسبب في وفاة والده.

وفي حادث ثالث تبلغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى على طريق «المنصورة – جمصة» أمام قرية «زيان» دائرة المركز

مصرع نجار على طريق جمصة

بانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من دراجة النارية بدون لوحات معدنية قيادة المدعو إبراهيم جاد الله ابراهيم، 63 نجار، ومقيم قرية زيان دائرة المركز، وذلك باتجاه جمصة، والسيارة رقم «د ي أ 9578 بيك أب» قيادة المدعو محمود أبو نايل محمد أبو نايل، 45 سنة، سائق ، ومقيم قرية «كفر الجنينة» دائرة مركز نبروه بذات الاتجاه.

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية من الخلف نجم عن ذلك وفاة قائد الدراجة النارية ، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى جمصة المركزي.

بسؤال نجل شقيق المتوفى المدعو السيد بدوي جاد الله ابراهیم، 45 سنة ، فلاح ، ومقيم قرية «جمصة البلد» دائرة مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، أيد مضمون الفحص ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك وأضاف بقيام الأهالي بنقل الدراجة النارية لمنزل ذويه، وبسؤال قائد السيارة أيد ذات المضمون دون قصد منه

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ولا توجد شبهة جنائية - لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3814 لسنة 2021 جنح مركز الستاموني ، وجاري العرض على النيابة العامة .