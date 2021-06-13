ترقيات جديدة بـ«تعليم الجيزة».. تعرف عليها

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن ترقية عدد من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وكل مايعادلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأحضائي الصحافـة والإعـلام، وأمناء المكتبات الذين حصلوا على شهادة الصلاحية الخاصة بالترقي.

وأوضحت «التعليم» أن التخصصات والوظائف والمراحـل التعليمية المستحقة لكل منهم، سيتم إخطارهم بها بعد استيفاء باقي متطلبات «النقل» طبقًا لأحكام رقـم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذيـة.

وأعلنت الوزارة، عن ترقية 586 معلمًا بالتعليم العام« أولهم أحمد عبدالقادر محمد جاب الله، وآخرهم ياسر فتحی إمام محمد»، و۷۱ معلم بالتعليم الفني« أولهم طارق محمد عبد العال هلال، وآخرهم محمود على عبدالعال محمد»،على النحو التالي:

- ينقل أعضاء هيئة التعليم المشار إليهم بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذية

.- ينقل معلمي التدريبات المهنية بالتعليم الفني الصناعي من جملة دبلوم الدراسات التكميلية والحاصلين على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال يصلح للتدريس بالتعليم الفني الصـناعي أثناء الخدمة إلى معلمي المواد العملية والعلمية معاً، مع الاحتفاظ بالدرجـة الوظيفيـة المقيدين عليها، مشيرة إلى أن هذا القرار يعمل من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم لتنفيذه.

وأشارت الوزارة إلى أن الترقيات جاءت بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 60 الصادر بتاريخ 2021/4/28 بمنح شهادة الصلاحية اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم بأعلى وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات.