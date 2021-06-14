القصة الكاملة لوفاة طالبة المنوفية.. «كانت رايحة درس ونطقت الشهادتين»

حالة من الحزن الشديد الممزوج بالغضب، عاشتها محافظة المنوفية، بعد وفاة «داليا الخواجة» طالبة المنوفية، التي لقيت مصرعها إثر سقوط لوح خشبي من الطابق السادس عموديا علي رأسها فسقطت متوفية، وصورت كاميرات المراقبة في شارع باريس بمدينة شبين الكوم الواقعة، وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، ويظهر في الفيديو سقوط اللوح الخشبي على رأس الطالبة، فسقطت على الأرض في وضعية «السجود».

أول شخص وصل لطالبة المنوفية: بحط إيدي على راسها دخلت جوه

«حاولت إنقاذها أو إسعافها ولكن وجدتها تنطق الشهادتين، وسمعتها بتقول أثناء محاولتي إعطائها مياه، أشهد أن محمد رسول الله»، بهذه الكلمات بدأ محمد صلاح، أول شخص يصل إلى الفتاة بعد سقوط اللوح الخشبي على رأسها، حديثه لـ «الوطن»، أنه سمع صوت سقوط اللوح من السقالة على رأس الطالبة أثناء تواجده في مكان عمله بمحيط الواقعة، مؤكدا أنها توفيت بعد نطق الشهادتين وماتت في وضعية السجود.

وأضاف «صلاح»، لـ«الوطن»، أنه حاول إيقاف النزيف من رأسها، ولكن عندما وضع يديه عليها وجدها تدخل داخل رأسها، وزميلاتها حاولن الاتصال على الإسعاف، ولكن جاءت سيارة ملاكي ووضعناها بداخلها للتوجه مسرعين إلى المستشفى ولكني أبلغتهم أنها توفيت.

ناشر فيديو سقوط لوح خشبي على رأس طالبة المنوفية: علشان حقها ميضعش

وقال أحمد مبارك، مدير أحد المحلات، «فرغت كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، وقمت بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يضيع حق الطالبة داليا الخواجة، ولن نصمت على هذا الإهمال»، مضيفا أنه فور حدوث الواقعة خرج من العمارة 4 عمال، وتركوا المكان، وأضاف قائلا «حاولنا إثبات الحالة وأغلقنا المكان بالأخشاب حول دماء الطالبة، بحيث نثبت وجود الواقعة حتى جاءت المباحث من قسم شبين الكوم».

الموقف القانوني لوفاة طالبة المنوفية بعد سقوط لوح خشبي عليها

من جانبه كشف مصدر أمني، تفاصيل التحقيقات في واقعة وفاة «داليا الخواجة» والمعروفة باسم طالبة المنوفية بعد سقوط لوح خشبي على رأسها أثناء سيرها برفقة صديقاتها أثناء عودتها من أحد الدروس، في شارع باريس بمدينة شبين الكوم، مؤكدا أن النيابة استدعت مالك العقار والمقاول لجلسة تحقيق، بعد اتهام أسرة الطالبة لهما بقتلها.

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن النيابة أخلت سبيل اثنين من العاملين بالمبنى، موضحا أن العاملين كانا يعملان في الطابق الأول في «النقاشة»، واللوح الخشبي سقط من واجهة الطابق السادس، مؤكدا أن اللوح الخشبي سقط على رقبة الفتاة مباشرة ما أدى إلى وفاتها في الحال.

جنازة مهيبة لتشيع جثمان داليا الخواجة لمثواها الأخير في المنوفية

جدير بالذكر، أن المئات من أهالي شبين الكوم بمحافظة المنوفية، شيعوا جثمان الطالبة «داليا الخواجة» في جنازة مهيبة، بعد أن لقيت مصرعها، إثر سقوط لوح خشبي على رأسها، وسط حالة من الحزن الشديد بين المشاركين في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.