عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقررًا تلفزيونيًا بعنوان «الرئيس السند.. 4 مواقف إنسانية لجبر خواطر الأطفال».

حلم لقاء رئيس الجمهورية يراود الجميع، الكبير والصغير، لكن الطفل «عمر» الذي يحارب مرض السرطان عندما طلب لقاء الرئيس جاءت الاستجابة مباشرة، حيث حضر حفل افتتاح قناة السويس مرتديًا الزي العسكري أمام العالم، ورافعًا علم مصر بيده، بينما كانت يده الأخرى تمسك بيد رئيس الجمهورية.

الاستجابة للطفل المصاب بمرض السرطان كانت الأولى، لكنها لم تكن الأخيرة فتبعتها استجابة للاعب منعم سعد الدين، لحضور افتتاح دورة الألعاب الإقليمية الثامنة، واستجاب الرئيس على الفور، وكان التأثر بكلمات الرئيس بعدما احتضن اللاعب معربًا عن تقصير المجتمع المصري في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ليبعث بحكمته رسالة تحرك عاجلة لذوي الهمم.

«الرئيس الإنسان» كان له موقف لا ينسى في الذكرى السادسة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء، إذ أن «ندى» طالبة الثانوية العامة التي حصلت على المركز الأول بنسبة 100% عن مدارس الدمج فوجئت مع الجميع بمصافحة الرئيس لها وتحفيزها، فكانت مشاعر «ندى» حينها مختلطة بين سعادة اللقاء بالرئيس وفرحة تقدير الموهبة.

وفي افتتاح معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قدم الرئيس الطفلة «عالية» ابنة الشهيد العميد ياسر الحديدي، مفتش الأمن العام بجنوب وشمال سيناء، وذلك بعد أن حرص على وجودها لقص شريط افتتاح المعرض، وكأنه يوجه رسالة مفادها أن رجال هذا الوطن الذين ضحوا لأجل استقراره لن ولم تنساهم ذاكرة مصر.