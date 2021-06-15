حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

تغلب على مواليد برج الثور صفات الأبراج الترابية التي ينتمي إليها، والتي تجعله يقدر جيدًا قيمة المال وينفقها بحكمة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم عصبيا وانفعاليا وعليك أن تسمو فوق الصغائر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للعيش في ذكريات حزينة وعليك أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.