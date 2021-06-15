«التضامن»: الدولة تحملت أكثر من 2 مليار جنيه لصالح النساء والأفراد دون عائل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم صرف 680 مليون جنيه بتكلفة إجمالية قدرها 1.8 مليون مستفيد، موزعة على إعانات مالية موجهة من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة، وتحمل مصروفات مدرسية، وإثابة المتفوقين وتنفيذ وصلات مياه ووصلات غاز للأسر الفقيرة.

وأضافت «التضامن» في تقرير صادر عنها، أن إجمالي النفقة المُحصَّلة من خلال صندوق تأمين الأسرة في مارس 2021 ما قيمته 2.34 مليار جنيه، في حين بلغت النفقة المنصرفة 4.46 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الدولة تحملت مبلغ 2.12 مليار جنيه مصري من خلال بنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل.

وأكدت وزارة التضامن، أن إجمالي موارد الزكاة والتبرعات ببنك ناصر، بلغت 3 مليار و200 مليون جنيه مصري، يستفيد منها ما يقرب من مليون أسرة سنويا، مشيرة إلى أن عدد لجان الزكاة 3390 لجنة.

مليار جنيه إجمالي أرباح بنك ناصر منتصف هذا العام

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي حجم القروض المنصرفة لأنشطة البنك 41 مليار جنيه لإجمالي عدد 835 ألف مستفيد، مشيرة إلى أن أرباح بنك ناصر في منتصف هذا العام، وصلت إلى حوالي مليار جنيه مقارنة بالمتحقق في نفس الفترة من العام الماضي، والمتوقع زيادة معدلات الأرباح عن العام السابق بنسبة 20% تقريبًا هذا العام، بالرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا، وتنفيذ مبادرة البنك المركزي فيما يخص تأجيل الأقساط.

11.4 مليار جنيه حجم الإيداعات ببنك ناصر

ولفتت «التضامن» إلى أن حجم الإيداعات ببنك ناصر تطورت في مارس 2021، حيث بلغت 11.4 مليار جنيه بمعدل تطور30% عن العام السابق، بما يشمل 6.89 مليار جنيه للأفراد و3.18 مليار جنيه للهيئات و1.75 إيداعات حماية اجتماعية تتضمن برامج الحماية الاجتماعية وشهادة رد الجميل وشهادة كلنا إيد واحدة وصندوق عطاء.