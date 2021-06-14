مصرع عامل وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة بالشرقية

لقي عامل مصرعه، وأصيب 6 آخرون، اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «بلبيس - العاشر من رمضان».

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق بلبيس - العاشر من رمضان ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 6 آخرين بكسور وكدمات وسحجات.

وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.