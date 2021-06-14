رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع عامل وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
10:29 ص | الإثنين 14 يونيو 2021
أرشيفية

أرشيفية

لقي عامل مصرعه، وأصيب 6 آخرون، اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «بلبيس - العاشر من رمضان».

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق بلبيس - العاشر من رمضان ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 6 آخرين بكسور وكدمات وسحجات.

وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

اقرأ المزيد:

أولها الغربية.. قصة نقل تجربة الشرقية لتوفير باصات لذوي الهمم في مصر

إخلاء سبيل سائق سيارة عروسين الشرقية المتوفين بعد انقلابها في مصرف

أمطار في عز الصيف وفيديو آخر لحظات عروس الشرقية.. أهم 9 أخبار محافظات

آخر ظهور لـ«عروسي الشرقية» قبل مصرعهما في انقلاب سيارة الزفاف «فيديو»

«صحة الشرقية» تعقد اجتماعا لمناقشة علاج حالات السموم بـ«قرص الغلة»

محافظ الشرقية يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي بطريق «أبو الأخضر»