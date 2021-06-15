النيابة تطلب تقرير الإدارة الهندسية بالمحافظة في واقعة وفاة فتاة المنوفية

أكدت مصادر بمحافظة المنوفية، أن النيابة العامة بشبين الكوم، طلبت من الإدارة الهندسية بالمحافظة، تقريرا حول سقوط لوح خشبي من أعلى عمارة في شارع باريس بالمدينة، على رأس داليا الخواجة، طالبة، والتي عرفت باسم «فتاة المنوفية»، ما أدى إلى مصرعها في الحال، في مشهد التقطته كاميرات المراقبة في محيط الواقعة بمدينة شبين الكوم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النيابة العامة، طلبت من الإدارة الهندسية، في واقعة فتاة المنوفية، تحديد سبب وقوع اللوح الخشبي من الطابق السادس، كما طلبت تحديد هل هناك خطأ متعمد أم لا، وهل هناك إهمال أم لا، وإثبات واقعة الإهمال من عدمها، لاستكمال التحقيقات في الواقعة التي أثارت المواطنين في محافظة المنوفية.

وأخلت النيابة العامة بشبين الكوم، سبيل اثنين من العاملين بالمبنى، تم التأكد من عملهما في الطابق الأول في «النقاشة»، واللوح الخشبي سقط من واجهة الطابق السادس، فيما لا تزال تباشر النيابة التحقيق في الواقعة، ولم يصدر قرار بحبس مالك العقار أو المقاول حتى الآن، ولكن تم استدعائهم للتحقيق معهم في الاتهام الموجه إليهم.

وقال محمد صلاح، يعمل في المكتبة المجاورة لمكان الواقعة، إن 3 فتيات كانوا في طريقهن لدرس خصوصي، وكانت من بينهم «فتاة المنوفية»، والعمارة المجاورة للمنطقة التي كانت تسير فيها متواجد بها سقالة، وفجأة سقط لوح خشبي على رأس الطالبة مباشرة من الدور السادس، مؤكدًا أنه حاول إنقاذها أو إسعافها، ولكنه وجدها تنطق الشهادتين، وتوفيت في المكان وهي ساجدة.