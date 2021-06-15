3 ضوابط لمنح الائتمان والحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة «المركزي»

يترقب كثيرون إعلان البنك المركزي عن موعد تطبيق مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتعد مبادرة التمويل العقاري، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» خلال هذه الأيام، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وسداد لمدة أقصاها 30 عامًا.

وترصد السطور التالية، إجراءات منح الائتمان ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

إجراءات منح الائتمان ضمن مبادرة «المركزي» للتمويل العقاري

1- إجراء استعلام عن العملاء من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي، للوقوف على سابقة التعاملات مع القطاع المصرفي، والتأكد من عدم تكرار حصول العميل على تمويل في إطار مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.

وفي جميع الأحوال يجوز للممول قبول ما يراه مناسباً من الضمانات الأخرى.

2- توفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة الانتسانية للعملاء، وذلك استناداً إلى المعايير الاسترشادية لتطوير نظم تقييم العملاء رقميا، والإجراءات الخاصة بقبول وتقييم العملاء.

3- الحصول على أي من الضمانات المنصوص عليها بالمادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، بما يتضمن ما يلي:

- رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإبداع آخذًا بعين الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (100) لسنة 2014.

- التنازل عن التخصيص بصفة مؤقتة طوال فترة التمويل آخذًا بعين الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (146) لسنة 2021.

- الضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية.

يذكر أن البنك المركزي أعلن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، وحدد البنك المركزي عددا من الشروط التى يجب توافرها داخل الوحدة السكنية، للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وهى أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب، جاهزة للمعيشة، مسجلة وليس عليها أي مخالفات.

كما يشترط أن تكون الوحدة السكنية، بغرض السكن الدائم، وليس الغرض الموسمي أو المؤقت