حظك اليوم الأربعاء 16-6-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بالدبلوماسية ووأهم عيوبه أنه يفقد أعصابه بسرعة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية وبالموهبة العملية، وتستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك، ويمدك بالعواطف الجياشة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.