أزمة نفسية وراء انتحار شاب شنقا داخل منزله بالمحلة الكبرى

شهدت قرية «محلة أبو علي»، بدائرة مركز المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، واقعة انتحار شاب في العقد الثالث من عمره شنقاً، داخل غرفته بذات القرية، بسبب مروره بأزمة نفسية حادة، وخصصت سيارة إسعاف لنقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة.

انتحار شاب شنقاً داخل غرفة نومه بالمحلة

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى قرية «محلة أبو علي»، تفيد بعثورهم على شاب يُدعى «محمد السيد الشامي»، 23 سنة، مشنوقاً بحبل داخل غرفته.

أزمه نفسية وراء انتحار شاب بالمحلة الكبرى

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة، بقيادة الرائد محمود أبو المكارم، مفتش مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وأفادت التحريات الأمنية من خلال المعاينة المبدئية للجثة، أنه مصاب بكدمات وجروح حول الرقبة من آثار اختناقه بحبل، وأنه أقدم على التخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية.

كما تم نقل الجثة، بواسطة سيارة إسعاف، إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وبالعرض على نيابة المحلة الكبرى أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب وظروف الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، والتصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويه، بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية.