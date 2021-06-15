«العليا للفيروسات»: مصر شهدت طفرات لكورونا في الموجة الثالثة

كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، عن ظهور طفرات في السلالات الخاصة بكورونا خلال الموجة الثالثة في مصر ومختلف دول العالم، مبينًا أن أخطر السلالات هي السلالة الهندية «دلتا» وهي غير موجودة في مصر، مشيرًا إلى أن السلالة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تخوف لأن التطعيمات التي تمت تعمل ضد الفيروس الذي ظهر في الصين ولم يتم إجراء تجارب لبيان فاعلية اللقاح عليها.

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC » المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الطفرات أثبتت أن الموجة الثالثة كان الفيروس أكثر انتشارًا ومعدلات الإصابة أعلى، لافتًا إلى أن الدولة أجرت الدراسة على القاهرة الكبرى، وخلال الفترة المقبلة تُجرى الدراسات على مختلف المحافظات.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن هناك نحو 177 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم، لافتًا إلى أن 80% من المتعافين من الفيروس ما زالت لديهم بعض الأعراض، موضحا أن أكثر الأعراض انتشارًا هو «الإرهاق العام والإجهاد التام» حيث يشتكي المريض من عدم قدرته على ممارسة نشاطه بشكل عادي، متابعًا: «لاحظنا في الموجة الثالثة في مصر إن حدة السمع بتتأثر وفيه ناس بيجيلهم سكر وناس الضغط بتاعهم بيعلي وناس بيجيلها تليفات في الرئة والأكسجين مبيرجعش ساعات لطبيعته رغم شفائهم إلا بعد فترة».

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أنه سيتم فتح عيادات تضم أطباء قلب وبطن ومخ وأعصاب وأمراض نفسية وصدر من أجل علاج متلازمات ما بعد كورونا.