سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 16-6-2021 في مصر

واصلت أسعار الذهب استقرارها في محلات الصاغة، اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو، وذلك بعد أن شهدت تراجع أول أمس، بمقدار تراوح بين 8 جنيهات وحتى 10 جنيهات في الجرام الواحد.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها بشكل يومي، سعر جرام الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب عيار 24 وسعر جرام الذهب عيار 18 وسعر الجنيه الذهب وكيلو الذهب، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الأربعاء بين 910 و912 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم الأربعاء، بين 796 و798 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء بين 682 و684 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6368 إلى 6384 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 909.714 إلى 912.000 جنيه.

مع العلم بأن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، باختلاف المصنعية.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو، 937.37 جنيه، و59.82 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 820.22 جنيه، و52.34 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 703.04جنيه، و44.87 دولار أمريكي، أما الجنيه الذهب سجل 6.562 جنيه، و418.75 دولار أمريكي، والكيلو الذهب سجل 937.367 جنيه و59.820 دولار أمريكي.

يشار إلى أن البنك المركزي أعلن ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريبا.