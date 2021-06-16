ضبط فلاح زرع أشجار بانجو وسط «الذرة» بالمنوفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية فلاحًا زرع أرضه بأشجار البانجو المخدرة، في إحدي قرى مركز أشمون، مستغلًا في ذلك زراعته لمحصول الذرة كبير الحجم للتغطية على نشاطه الإجرامي.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بتمكن وحدة مباحث أشمون، من إلقاء القبض على «عبدالحكيم.ع.ا»، مزراع، ومقيم بقرية سمادون بدائرة المركز، إثر قيامه باستغلال أرضة الزراعية لزراعة أشجار البانجو وسط زراعة الذرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حصلت قوة من المباحث على إذن النيابة العامة، وألقت القبض على المتهم، بعد وصول تحريات مؤكدة تفيد قيامه بزراعة أشجار الحشيش مستغلًا ارتفاع زراعة الذرة، وبمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة له، أقر بارتكاب الواقعة، وأمرت نيابة أشمون بالتحفظ على أـشجار البانجو المزروعة.

وحُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وتباشر النيابة العامة في أشمون، التحقيق مع المتهم لإصدار قرار ضده.