وفاتها أحزنت المنوفية.. أول تصريح للمحافظ حول واقعة «شهيدة الثانوية»

قدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة الطالبة داليا الخواجة بمنزل الأسرة بحي غرب، مؤكدا ثقته في قضاء مصر العادل، ونزاهة أحكامه لإعطاء كل ذي حق حقه.

المحافظ يعزي أسرة فتاة المنوفية المتوفية

وأعرب محافظ المنوفية، عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة، داعيا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان، مشيرا إلى تقديم يد العون والدعم الكامل لوالديها في مصابهم الأليم.

تفاصيل وفاة فتاة المنوفية داليا الخواجة

تعود تفاصيل واقعة وفاة داليا الخواجة طالبة المنوفية، التي لقيت مصرعها إثر سقوط لوح خشبي من الطابق السادس عموديا على رأسها فسقطت متوفية، وصورت كاميرات المراقبة في شارع باريس بمدينة شبين الكوم الواقعة، وجرى تداول الفيديو علي نطاق واسع، وسط حالة من الحزن الشديد بين المواطنين.

«حاولت إنقاذها أو إسعافها، لكن وجدتها تنطق الشهادتين، وسمعتها بتقول أثناء محاولتي إعطائها مياه، أشهد أن محمد رسول الله»، بهذه الكلمات بدأ محمد صلاح، أول شخص يصل إلى الفتاة بعد سقوط اللوح الخشبي على رأسها، حديثه لـ«الوطن»، أنه سمع صوت سقوط اللوح من السقالة على رأس الطالبة، أثناء تواجده في مكان عمله بمحيط الواقعة، أنها توفيت بعد نطق الشهادتين وتوفت في وضعية السجود.

وقال أحمد مبارك، مدير أحد المحلات، فرغت كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، وقمت بنشر الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يضيع حق الطالبة «داليا الخواجة»، ولن نصمت على هذا الإهمال، مضيفا أنه فور حدوث الواقعة خرج من العمارة 4 عمال، وتركوا المكان.