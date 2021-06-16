الدقهلية تستعد لامتحانات الثانوية الأزهرية 2021 بـ11 إجراء احترازيا

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، بقيادة الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، عن 11 إجراءً من بين الاحتياطات والإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا لتنفيذها خلال امتحانات الثانوية الأزهرية 2020 /2021، والتي ستبدأ يوم 19 يونيو الجاري وتنتهي في الأول من شهر أغسطس المقبل، على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية يوم 4 سبتمبر وتنتهى يوم 13 سبتمبر.

واتخذت الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية 11 إجراءً من أجل الحفاظ علي حماية الطلاب أثناء الامتحانات، وهي:

1- نظافة الفصول والحمامات الساعة السابعة صباحًا من كل يوم، ثم الرش والتعقيم باستخدام الكلور المخفف بنسبة نصف لتر كلور علي عشرون لتر مياه.

2- تشكيل لجنة احترازية مكونة من ثلاثة أفراد، الأول تكون مهمته قياس درجة الحرارة، والثاني لتعقيم الأيدي باستخدام الجل أو الكحول، والثالث المشرف والمسؤول من ذلك، ويكون لديه الكمامات ويقوم بتسليم الكمامة في حالة حضور الطالب متأخرًا بدون كمامة، وتوقيع الطالب بالاستلام.

3- على جميع الطلاب الالتزام التام بالكمامات وإحضار الأدوات الشخصية وعدم استخدام أدوات الغير.

4- توضع علامات على الأرض بمدخل اللجنة لوقوف الطلاب عليها، وتكون المسافة الاحترازية مترين بين الطالب والآخر.

5- التأكد من نظافة سلة القمامة ويكون بها أكياس.

6- وضع الصابون على أحواض غسيل الأيدي.

7- غسيل أرضيات الطرق والفصول التي يؤدي بها الطلاب الامتحانات في نهاية كل أسبوع.

8- التأكد من نظافة الأدراج والقاعد بالفصول.

9- إعداد تقرير يومي عن ما تم تنفيذه من إجراءات احترازية.

10- وجود غرفة للعزل بكل لجنة.

11- عدد الطلاب بالجنة لا يزيد عن 12 طالبًا فقط.