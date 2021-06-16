رئيس التحرير

محمود مسلم

الدقهلية تستعد لامتحانات الثانوية الأزهرية 2021 بـ11 إجراء احترازيا

كتب:

صالح رمضان
11:34 ص | الأربعاء 16 يونيو 2021
استعداد لاجراء امتحانات الثانوية الأزهرية

استعداد لاجراء امتحانات الثانوية الأزهرية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، بقيادة الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، عن 11 إجراءً من بين الاحتياطات والإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا لتنفيذها خلال امتحانات الثانوية الأزهرية 2020 /2021،  والتي ستبدأ يوم 19 يونيو الجاري وتنتهي في الأول من شهر أغسطس المقبل، على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية يوم 4 سبتمبر وتنتهى يوم 13 سبتمبر.

واتخذت الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية 11 إجراءً من أجل الحفاظ علي حماية الطلاب أثناء الامتحانات، وهي: 

1- نظافة الفصول والحمامات الساعة السابعة صباحًا من كل يوم، ثم الرش والتعقيم باستخدام الكلور المخفف بنسبة نصف لتر كلور علي عشرون لتر مياه.

2- تشكيل لجنة احترازية مكونة من ثلاثة أفراد، الأول تكون مهمته قياس درجة الحرارة، والثاني لتعقيم الأيدي باستخدام الجل أو الكحول، والثالث المشرف والمسؤول من ذلك، ويكون لديه الكمامات ويقوم بتسليم الكمامة في حالة حضور الطالب متأخرًا بدون كمامة، وتوقيع الطالب بالاستلام.

3- على جميع الطلاب الالتزام التام بالكمامات وإحضار الأدوات الشخصية وعدم استخدام أدوات الغير.

4- توضع علامات على الأرض بمدخل اللجنة لوقوف الطلاب عليها، وتكون المسافة الاحترازية مترين بين الطالب والآخر.

5- التأكد من نظافة سلة القمامة ويكون بها أكياس.

6- وضع الصابون على أحواض غسيل الأيدي.

7- غسيل أرضيات الطرق والفصول التي يؤدي بها الطلاب الامتحانات في نهاية كل أسبوع.

8- التأكد من نظافة الأدراج والقاعد بالفصول.

9- إعداد تقرير يومي عن ما تم تنفيذه من إجراءات احترازية.

10- وجود غرفة للعزل بكل لجنة.

11- عدد الطلاب بالجنة لا يزيد عن 12 طالبًا فقط.

اقرأ المزيد:

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يعلن انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية

الأقصر الأزهرية تناقش استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية

اليوم.. تحرك حكومي لتأمين نقل أوراق أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية

بالتفاصيل.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 (صور)

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2021: تبدأ 19 يونيو وتنتهي 1 أغسطس

ننشر جداول امتحانات الثانوية الأزهرية (صور)

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون 4 امتحانات بالدور الثاني

"الجنيدي" يتابع أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية "دور ثان" بالدقهلية

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون 4 امتحانات بالدور الثاني اليوم