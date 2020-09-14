"الجنيدي" يتابع أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية "دور ثان" بالدقهلية

شهد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، اليوم، أعمال الامتحانات بلجنتي فتيات السنبلاوين، وبنين السنبلاوين للشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني.

وبحسب بيان منطقة الدقهلية الأزهرية، فقد جري تعقيم مدخل المعهدين والبوابات الرئيسية، وتم تمرير جهاز كشف المواد المعدنية، والتأكد من تباعد المعلمين، ثم الطلاب، وكذلك الاطلاع على درجة الحرارة للمعلمين والطلاب، ثم تمت إجراءات التعقيم، وبعد انتهاء التعقيم قام الملاحظون بتسليم الجوانتيات للطلاب وتوفير المعقمات، والمياه الباردة.

وتأكد وكيل الوزارة، من التجهيزات الخاصة بالصحة وغرفة العزل، كما اطمأن من تواجد أفراد من الشرطة في محيط اللجنة.

وشكر الجنيدي، الملاحظين لتوفير الجو الملائم، والهدوء باللجان مما يسهل على الطلاب.