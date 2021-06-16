دليلك لاختيار فيلمك المفضل هذا الأسبوع.. أكشن ورعب وكوميدي

تعرض السينمات المصرية 5 أفلام جديدة هذا الأسبوع، تنوعت بين التشويق والأكشن والرعب والأنيميشن، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض دليل الأفلام الجديدة في السينمات على النحو التالي:

الشنطة

تدور أحداث الفيلم حول شنطة يمتلكها بطل العمل بيومي فؤاد، تتسبب له في العديد من المشكلات والصعاب خلال فترة تواجده في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دبي.

أبطال الفيلم بيومي فؤاد، شيرين، دانا حلبي، شريف دسوقي، والمخرج أحمد البدري.

Those Who Wish Me Dead

تدور أحداث الفيلم حول مراهق يشهد على جريمة قتل نفذها فردين، ما يجعله يدخل معهم في مطاردة شرسة وتتوالى الأحداث في إطار من الجريمة والإثارة.

أبطال الفيلم أنجلينا جولي، نيكوﻻس هولت، جون بيرنثال، ديلان كينن، فين ليتل، آلما سيسنيروس، والمخرج تايلور شرايديان.

The Unholy

تدور أحداث الفيلم حول فتاة تعاني من ضعف السمع، لكن بعد زيارة السيدة العذراء لها تتمكن من السماع بشكل جيد، ولكن بينما يتزاحم الناس لمشاهدة المعجزة تحدث أحداث مرعبة للجميع.

أبطال الفيلم جيفري دين مورجان، كاري إلويز، وليام سادلر، كاتي أسيلتون، كريستين آدمز، ديوجو مورجادو، والمخرج ايفان سبيليوتوبولوس.

Hitman's Wife's Bodyguard

تدور أحداث الفيلم بعد 4 سنوات من أحداث الجزء الأول، حول برايس الذي يسعى مع كنكايد لإنقاذ سونيا زوجة كنكايد من مخاطر جديدة، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

أبطال الفيلم صامويل إل. جاكسون، رايان رينولدز، سلمى حايك، أنطونيو بانديراس، ريتشارد جرانت، فرانك جريلو، والمخرج باتريك هيوز.

The Journey

تدور أحداث الفيلم حول محتل يهدد باستعباد الشعب وتدمير الكعبة المشرفة، فيحمل أهالي مكة الأسلحة لتكوين جيش ضئيل والتصدي للأعداء.

أبطال الفيلم يويتشي ناكامورا، هيروشي كاميا، كوتينو ميتسويشي، تاكايا كورودا، تورو فورويا، والمخرج كوبون شيزونو.