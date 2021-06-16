المنوفية تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية بـ148 لجنة

أنهت محافظة المنوفية الاستعدادات اللازمة لامتحانات الدبلومات الفنية، والمقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري حتى الخميس الأول من يوليو 2021، وذلك بتوفير المناخ المناسب للطلاب والتشديد علي اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية انتهت من تجهيز 148 لجنة لاستقبال 35 ألفًا و64 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية بجميع النوعيات (الصناعي، التجاري، الزراعي) على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 88 لجنة للتعليم الصناعي، و47 لجنة للتعليم التجاري، فضلًا عن 13 لجنة للتعليم الزراعيز

وأشار إلى الانتهاء من تجهيز اللجان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من حيث التطهير والتعقيم، ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب، فضلًا عن توفير كواشف حرارية بكل لجنة وتجهيز غرف عزل في حالة ظهور حالات مرضية، وكذا التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوافر طبيب وزائرة صحية بكل لجنة، إضافة إلى التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من تجمعات اللجان تحسبًا لأى طوارئ.

وأكد أنه تم التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على العملية الامنية خارج اللجان، مؤكدًا تجهيز 21 استراحة مجهزة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية.

من جانبه، قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه سيتابع بنفسه عملية سير الامتحانات، وسيقوم بتفقد بعض المدارس أثناء الامتحانات للتأكد من توفير المناخ المناسب للطلاب، مشددًا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والنظافة العامة للفصول.