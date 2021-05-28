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محافظ المنوفية لـ«الوطن»: الاشتباه في إصابة شخص بالفطر الأسود

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إبراهيم الديهي
05:19 م | الجمعة 28 مايو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن تم الإعلان عن وجود حالات مصابة بالفطر الأسود في مصر، وردد بعض من أبناء محافظة المنوفية شائعات عن وجود حالات الفطر الأسود في مستشفيات المنوفية، ما أثار حالة من الجدل، هل توجد حالات إصابة بالفطر الأسود في المنوفية أم لا؟.

محافظ المنوفية: حالة الاشتباه بالفطر الأسود تخضع للمتابعة في المستشفى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد حالة مؤكدة للإصابة بالفطر الأسود في المنوفية، مضيفا أن هناك حالة واحدة اشتباه في إصابتها بالفطر الأسود، وتم حجزها في أحد المستشفيات لمتابعتها صحيا من قبل الأطباء، ولم تظهر نتيجة التحاليل التي تؤكد الإصابة، وأنه حال وجود إصابة سيتم الإعلان عنها رسميا.

الفطر الأسود موجود قبل ظهور فيروس كورونا

على صعيد متصل؛ أكد الدكتور أنور محفوظ مدير مستشفى حميات منوف السابق، أن الفطر الأسود متواجد منذ سنوات عديدة وغير مرتبط بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الإصابة بالفطر الأسود تكون من خلال التلامس فقط، وأن الفطر الأسود يتواجد في الأماكن الرطبة، وعلى الطعام، والأماكن التي تصل إلى الشمس.

مرضى الجيوب الأنفية معرضون للإصابة بالفطر الأسود

وأضاف «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأشخاص المعرضون للإصابة بالفطر الأسود، أن يكون الشخص مريضا وفي العناية المركزة لفترة طويلة، أو تناول الكرتيزون بكثرة، ومصابي السرطان، ومصابي الإيدز، موضحا أن مرضى الحيوب الأنفية معرضون للإصابة بالفطر الأسود.

«هالة أسفل العين».. أعراض الإصابة بالفطر الأسود وعلاقته بكورونا

وأوضح، أن أعراض الإصابة بالفطر الأسود، تكون من خلال ظهور هالة أسفل العينين، وأحيانا ينتقل إلى الأنف والمخ، مؤكدا أنه لا توجد علاقة بين الإصابة بالفطر الأسود، وبين الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الإصابة بالفطر الأسود تثبت بالتحليل المعملي وليس بالأعراض وتشخيص الطبيب فقط.

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