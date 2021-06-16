«التضامن»: الرئيس وجه بصرف مليار جنيه لدعم الطلاب

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة تقديم كل سبل الدعم للطلاب الدارسين في جميع المراحل التعليمية، بدءًا من سن الحضانة وحتى التخرج في الجامعة.

وأكدت وزارة التضامن، في تقرير صادر عنها، أن الرئيس وجه بصرف مليار جنيه مصري لدعم الطلاب كما يلي:

- تحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من مليون و500 ألف طالب من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي، بإجمالي 5,8 مليون طالب مدرسي.

- دفع مصروفات 34 ألف طالب بمدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية ويبلغ إجمالي المدارس 2100 مدرسة.

- إعفاء 5,5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) من دفع المصروفات الدراسية.

- توفير دعم غذائي ونقدي للأسر الأكثر فقرًا لهؤلاء الأطفال.

- إنشاء 24 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك لإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة، ولدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

تكافؤ الفرص الصحية

أشارت وزارة التضامن، إلى أن « برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال» يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلان بحد أقصى، حيث يجري صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء.

وأكدت أنه في عام 2020، استهدف البرنامج إجمالي 41,000 أُم بتكلفة 56,68 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه يجري تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي.

ولفتت إلى أنه يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل، أيضا بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوما تسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.