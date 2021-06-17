حظك اليوم الخميس 17-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور عنيد بدرجة كبيرة، إذ يمكن أن يصل إلى درجة حب الامتلاك عندما يحب شيئًا أو شخصًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تعمل بحماس وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة سماح أنور، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.