حظك اليوم الخميس 17-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مولود برج العذراء بالولاء، واللطف، والاجتهاد، والشخصيّة العمليّة، إلا أنّه ومن جهة أخرى قد يكون مولود برج العذراء منتقدا للذات وللآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط والعقبات.. تناغم القمر مع أورانوس يمنحك اليوم حضورا أخاذا وتنجح في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يدفعك للتعبير عن رغباتك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من جاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.