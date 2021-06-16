رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات: «تسير بسهولة»

واصل طلاب جامعة كفر الشيخ اليوم الأربعاء، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للأسبوع الثالث، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن الامتحانات تجري على فترات زمنية لتقليل الأعداد داخل اللجان، وتحقيق التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة بين الطلاب، حفاظاً على سلامتهم وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مؤكداً ان الامتحانات تسير بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم الأربعاء، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي في كليات الألسن والهندسة والحاسبات والمعلومات، يرافقه الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور عبد الحميد غلاب، عميد كلية الألسن، والدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، والدكتور أسامه أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ أنه تم اختتام الأسبوع الثاني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني دون رصد أي شكاوي أو مشكلات، مشدداً على الالتزام بضوابط الوقاية، من حيث ارتداء الكمامات الطبية، وتوقيع الكشف الحراري على الطلاب، والتهوية وإجراء عمليات التطهير يومياً في كافة الأماكن التي تجري بها الامتحانات.

وأعلنت جامعة كفر الشيخ عن رفع حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعي، ومستشفى الطلبة، وذلك لاستقبال الطلاب خلال الامتحانات، حال تعرض أي منهم لوعكات صحية، كما يستقبل المستشفى الطلاب حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، كما خصصت الجامعة فرقاً طبية للمرور على اللجان الامتحانية، للتأكد من سلامة الطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.