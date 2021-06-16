الرئيس الروسي: الهجمات السيبرانية على أمريكا تأتي من داخل أراضيها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن معظم الهجمات السيبرانية تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك كندا وأمريكا اللاتينية ثم بريطانيا، أما بالنسبة لروسيا، فهي ليست في قائمة الدول الأكثر هجومًا في الفضاء السيبراني على أمريكا، وهذا أمر لا يعرفه الكثيرون، مؤكدًا أن معظم الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة الأمريكية تأتي من داخل أمريكا.

وأضاف «بوتين»، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه بخصوص ما حدث في 2020، فروسيا استقبلت العديد من الطلبات حول التعاون في تحديد من هاجم البنية التحتية في أمريكا، وقيل لنا إن تلك الهجمات وقعت من روسيا، كما أن زملاءنا توصلوا للعديد من الرسائل، وقامت روسيا بإرسال 45 طلبًا للوكالات المعنية في أمريكا في هذا الصدد.

وأشار الرئيس الروسي إلى أننا في هذا العام 2021، أرسلنا 45 طلبًا للوكالات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لم نتلق أي جواب، لذلك وجب التشاور حول مجال الأمن السيبراني، ولمعرفة من يتحمل هذه المسؤوليات يجب أن يُقرر عبر التشاور وأتوقع أن مجال الأمن السيراني هو مهم جدًا في العالم وخصوصا أمريكا، وكذلك بالنسبة للاتحاد الروسي.

وأردف أننا نعرف أن الهجمات السيبرانية استهدفت خط أنابيب في الولايات المتحدة الأمريكية ونعرف أن هذه الشركة دفعت فدية بـ 5 ملايين دولار، وعلينا أن نعترف أننا نواجه تهديدًا مماثلا فيما يتعلق بالفضاء السيبراني، ونحن نعرف أن هذه الهجمات السيبرانية تنفذ من داخل الأراضي الأمريكية ولا أعتقد أن السلطات الأمريكية تهتم بهذا النوع من التلاعب، وعلينا أن نتخلص من كل هذه الأفعال، وعلينا أن نطلق أعمال الخبراء بما يخدم أمريكا والاتحاد الروسي، ونحن توصلنا إلى اتفاق وهذا الاتفاق مبدئي من أجل معالجة هذه القضية.