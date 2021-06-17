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الأرصاد تكشف موعد بداية فصل الصيف رسميا وجغرافيا

كتب:

محمد عزالدين
09:01 ص | الخميس 17 يونيو 2021
الدكتورة إيمان شاكر

الدكتورة إيمان شاكر

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ أيام قليلة تفصلنا عن فصل الصيف، حيث يبدأ رسميا وجغرافيا في 21 يونيو الحالي، متابعة أنّ درجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، إذ تتراوح في القاهرة بين 32 لـ33 درجة، وهذا مستمر في الأيام المقبلة لمدة أسبوع.

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، ولا يزال حار على جنوب البلاد، رغم انخفاض الحرارة بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي، والذي وصلت في العظمى على بعض المناطق في الأقصر وأسوان إلى 46 درجة، بينما تسجل حاليا بين 36 و40 درجة، وهذا مستمر على مدار الأسبوع المقبل.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية، أنّ نشاط الرياح يلطف الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 32 والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى  27 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 19.

سيوة العظمى 32 والصغرى 19.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 22.

دمياط  العظمى 27 والصغرى 21.

الإسماعيلية 33 الصغرى 19.

 السويس العظمى 32 والصغرى 20.

العريش  العظمى 29 والصغرى 20.

طابا العظمى 32 والصغرى 22.

سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 22.

شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 34 والصغرى 27.

الفيوم العظمى 33 والصغرى 21.

بني سويف العظمى 33 والصغرى 21.

المنيا العظمى 35 والصغرى 22.

أسيوط العظمى 36 والصغرى 22.

سوهاج العظمى 37 والصغرى 23.

قنا العظمى 37 والصغرى 25.

الأقصر العظمى 38 والصغرى 25.

أسوان العظمى 39 والصغرى 25.

الوادي الجديد العظمى 37 والصغرى 27.

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