أحمد فهمي يكشف كواليس جديدة بشأن خلافه مع شيكابالا وفيلم «العارف»

كشف الفنان أحمد فهمي، عن كواليس جديدة تتعلق بخلافه مع نجم كرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق (شيكابالا) التي اندلعت خلال الشهور الماضية.

وقلل فهمي من أهمية الخلاف، في تصريحات لـ«الوطن»: «مشكلة شخصية بين اثنين وانتهت، والكلام فيها سيخلق مشكلة أكبر، وفي النهاية لا يوجد أهلاوي يشجع نادي الزمالك، ولا العكس، وهذا ليس قلة احترام لنادي الزمالك».

وأضاف: «عمري ما شتمت الزملكاوية، فأنا لا يمكن أن أشتم جمهورا، ولا أستطيع أن أقول إنني أشجع اللعبة الحلوة من أجل الوصول لشريحة أكبر من الجمهور، لكنني أهلاوي ولم أشتم أحدا».

وكان خلافٌ نشب منذ شهور بين النجم أحمد فهمي، ونجم الزمالك، تبادلا خلاله الانتقادات اللاذعة، بسبب أهلاوية أحمد فهمي الشديدة، والحدة التي يتمتع بها شيكابالا في مواقفه تجاه جماهير الأندية الأخرى، وبخاصة النادي الأهلي، المنافس العتيد للقلعة البيضاء.

فيلم العارف.. 14 يوليو في السينما

وروج الفنان أحمد فهمي لفيلمه الجديد «العارف»، الذي يجري طرحه في دور العرض، خلال الأيام المقبلة، قائلا: «أنا مش بعيد.. الدور على مين؟.. العارف.. يوم 14 يوليو في السينمات».

وقال فهمي: «سعيد بطرح العمل خلال الفترة المقبلة بدور العرض، ومتحمس لتلك التجربة، التي عملت عليها لفترة طويلة، وأهم من شجعني على ذلك بطل العمل أحمد عز».

محمود حميدة يروج لـ«العارف»

يترقب قطاع كبير من الجمهور، طرح فيلم «العارف»، خاصة مع تأجيل طرحه لفترة طويلة، بسبب جائحة كورونا.

وقال الفنان محمود حميدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» حول الفيلم: «الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك، وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم».

تجدر الإشارة إلى أن فيلم «العارف»، تصدر محرك البحث «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

الفيلم من بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، ركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء.

في الوقت ذاته يستعد أحمد فهمي لتصوير فيلم جديد بعنوان: «السفاح».