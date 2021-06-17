نشرة وظائف الأسبوع.. جهات حكومية وخاصة وبنوك برواتب تصل لـ9 آلاف جنيه

استمرارًا للخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض أهم الوظائف المتاحة في القطاعات المختلفة على مدار الأسبوع الجاري، داخل عدد من الجهات الخاصة والحكومية:

نشرة وظائف الأسبوع

وزارة الزراعة تعلن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

أعلن الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر بوابة الوظائف الحكومية، طلبه للعديد من الوظائف لجميع المؤهلات ودون مؤهل، عن طريق النقل أو الندب، على أن يستمر التقديم حتى يوم 21 يونيو الجاري.

وظائف شاغرة في الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، حاجة الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية للشؤون الاستراتيجية عن حاجتها إلى التخصصات الآتية: «شؤون هندسية - تفتيش فني ودعوي – شؤون قانونية – محاسبين – نظم ومعلومات – شؤون إدارية»، على أن يستمر التقديم حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وظائف شاغرة للشباب من الجنسين ولجميع المؤهلات برواتب تصل لـ9000 جنيه

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل عددا من الوظائف ضمن مبادرة «توظيف مصر»، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة والتكنولوجية، ودون «مؤهل من أصحاب الخبرة، وخبرة للشباب من الجنسين»، بناء على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2500 جنيه وتصل إلى 9000 جنيه.

وظائف وزارة الكهرباء 2021

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بالدرجة العليا وبدرجة مدير عام بالتعيين، والتعاقد بالمكافأة الشاملة.

وتستمر مدة سحب ملفات التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها وتقديمها 3 أسابيع، تبدأ من تاريخ نشر الإعلان في 11 يونيو 2021، على أن يبدأ استلام الملفات بعد استيفائها اعتبارًا من 4 يوليو 2021 وحتى 4 أغسطس 2021، عدا أيام الجمع وإجازة عيد الأضحى المبارك.

هيئة ميناء الإسكندرية تعلن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، عبر بوابة الوظائف الحكومية عن عدد من الوظائف الشاغرة للشباب عن طريق التعاقد، على أن يكون آخر موعد لانتهاء التقديم 23 يونيو الحالي.

«التضامن» تعلن عن وظائف شاغرة للشباب

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حاجتها لشغل بعض الوظائف بمجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات المقطم، على أن تنطبق الشروط المذكورة بالإعلان حسب نوع كل مؤهل، ويستمر التقديم حتى يوم 25 يونيو الجاري.

وظائف خالية في بنك القاهرة وشركة فيزا

طرح كل من بنك القاهرة وشركة فيزا وظائف شاغرة للعمل لديهم بشروط ومهام ومسؤوليات يتوجب على طالب الوظيفة أن تتوافر لديه، أهمها الخبرة وإجادة اللغة الإنجليزية.