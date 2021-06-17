السيسي: واجهنا مشكلاتنا بتجرد وليس بتصور سياسي.. وقرار الإصلاح أنقذنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجيتها للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي نجحت مرحلتها الأولى في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي وضعته الحكومة المصرية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه كان من ثمار ذلك ارتفاع موارد الدولة، واستطاعت توجيهها بالشكل المناسب، نحو ما يحتاجه المواطن المصري، كقطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف رئيس الجمهورية، في كلمته التي نشرتها القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر «يوتيوب»، خلال لقائه مع وزراء ومسؤولي إعلام العرب: «واجهنا مشاكلنا بتجرد وليس بتصور سياسي، إن إحنا عايزين نبقى موجودين في مكاننا، وخايفين من مخاطر اتخاذ القرار الصعب.. مخاطر اتخاذ القرار الصعب ماكنتش وارد في الحساب، لأنه كان من المهم أن نحل المسألة كما ينبغي أن تُحل».

وتابع: «كانت ثقتنا في المصريين كشعب، أنه سيتفهم أن مسار الإصلاح له تكلفة، وبالتالي فإننا اتخذنا القرار ونفذنا المسار، لأن هناك كانت مشكلات مثل النقد الأجنبي، وصعوبة التمويل، وتحويل الأموال للخارج، ولو كنا استمرينا كده وماخدناش قرار الإصلاح الاقتصادي، كانت هتبقى فيه مشكلة كبيرة، ساعتها ودلوقتي، خاصة مع موضوع الجائحة».