جمارك المطار تحبط محاولة تهريب عبوات دوائية مخالفة لعلاج الأسنان

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفى عامر مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب عدد من العبوات الدوائية الخاصة بعلاج الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عبوات دوئية لعلاج الأسنان

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة العربية القادمة من رأس الخيمة، اشتبه إبراهيم مصطفى، مأمور الجمرك المعين على اللجنة فى راكب مصرى يحاول الخروج وسط الزحام ظهر عليه علامات الارتباك التردد.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام عبدالباقى مأمور الجمرك المكلف بالعمل على جهاز الفحص بالأشعة فأفادت بوجود أشياء متماثله داخل الحقائب.

ضبط 95 علبة دواء خاصة بعلاج الأسنان

وبالعرض على، مدحت عبدالصبور نائب مدير الإدارة كلف عبدالقوى عزوز عبدالقوى، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف الأستاذ محمد عبدالوهاب مشرف الصاله الخضراء فتبين وجود 95 علبة دواء « Granutotec-pulpotec» الخاصة بعلاج الأسنان بكل منها عبوتان، حيث قام بالجرد والتحريز لجنة من، محمود محمد إمام وهند النجار تحت إشراف علاء على شحاته.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقرر محمد لطفى عامر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنه 2021 بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار وزير المالية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.