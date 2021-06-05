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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 41 فص ماس

الجمارك تضبط محاولة تهريب كمية من باروكات وخصلات الشعر الطبيعى

كتب:

أيمن حمزة
04:16 م | السبت 05 يونيو 2021
جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط تهريب 41 فص ماس وضعهم مسافر على جسده فور عودته من دبي

جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط تهريب 41 فص ماس وضعهم مسافر على جسده فور عودته من دبي

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 41 فصا من الأحجار الكريمة، أخفاها راكب داخل ملابسه الشخصية وحول جسده، وذلك فور وصوله من الإمارات، بهدف تضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتسليمها إلى تجار المجوهرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

جمارك المطار تحبط تهريب 41 فص ماس وضعهم مسافر على جسده 

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه تامر أحمد، رئيس القسم بالجمارك، في راكب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من مصطفى مرسي، مأمور الجمرك، ومحمد موافي، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ملابس بكميات متماثلة، وقام محمود عباس، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف محمد حسين ونورهان فؤاد ورنا رجب مأموري الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود كمية من الملابس وبعض المستحضرات، ولاحظ رأفت عازر، مدير الجمرك، ارتباك الراكب، وكلف مصطفى عبد العزيز مأمور الجمرك، وأحمد فوزي، مدير الحركة، بتفتيش الراكب ذاتيا، مما أسفر عن ضبط 41  ظرف صغير في كل واحد فص من الألماس بالخريطة والجرانتي الخاص به، وذلك داخل جيوب الملابس التي يرتديها الراكب.

وأمر زكريا حسب الله، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

إحباط محاولة تهريب كمية من باروكات وخصلات الشعر الطبيعي

وفي سياق آخر، تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى في مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عبد الفتاح طه، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من باروكات وخصلات الشعر الطبيعي، بالمخالفة لقانون الحجر الصحي رقم 44 لسنة 1955، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف أحمد حمدي الجوادي، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤال الراكب عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وجرى تكليف لجنة من تامر عبد الله ومحمود عبد المطلب تحت إشراف أحمد البسيوني، مدير الحركة، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 70 باروكة و41 خصلة شعر طبيعي مخبأين في قاعات سحرية أسفل الحقائب.

وقرر رأفت وهيب، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، برقم 59 لسنة 2020، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.

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