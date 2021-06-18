غرفة المنشآت: اعتماد شهادة تطعيم كورونا من مصوغات العمل بالفنادق قريبا

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن شهادة التطعيم بمصل كورونا ستكون أحد مصوغات التعيين بالفنادق خلال الشهور المقبلة، موضحا «لن يسمح لأحد بالعمل بأحد المنشآت الفندقية أو السياحية دون الحصول على جرعتى التطعيم وحصول العاملين بالقطاع السياحى على التطعيم هام جدا للحفاظ على حياتهم فضلا عن أنه يسهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة».

انتهاء تطعيم كافة العاملين خلال الصيف

وأضاف الشاعر فى تصريح لـ«الوطن»، أنه بنهاية فصل الصيف سيكون تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحى، مشيرا إلى استمرار عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بكل من الإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان فضلا عن العاملين بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء الذين بدأوا فى الحصول على الجرعة الثانية من التطعيم.

زيادة نسب استقبال الفنادق للزوار

وأوضح أن العديد من المنشآت الفندقية بدأت فى المطالبة برفع نسب استقبال النزلاء بالفنادق إلى 75% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشآة، وذلك بعد أن وصلت نسبة الاشغال ببعض فنادق القاهرة خلال الأسبوع الجارى إلى 100% من النسبة المحددة لاستقبال الفنادق للنزلاء والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

وتابع: «أن غرفة المنشآت الفندقية لديها الرغبة أيضا فى رفع تلك النسبة إلا أن القرار النهائى فى هذا الشآن يعود للجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والتى تتابع الوضع الوبائى لفيروس كورونا يوميا».

واستطرد: «أن المطالبات بزيادة نسب استقبال الفنادق للنزلاء جاءت بعد عودة الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية وقرب عودة السياح الروس فضلا عن قرب الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحى ووجود رغبة لعودة الحياة لطبيعتها لما كانت عليه قبل جائحة كورونا التى ضربت العالم فبراير من العام الماضى».