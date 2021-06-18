مشاركة 43 شركة بندوة عن السلامة والصحة المهنية ببورسعيد

نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، ندوة حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحالات التى يتم فيها تحرير المحاضر الفورية للمنشآت، وإعداد خطط الطوارئ، حيث حضر الفعالية 73 عاملاً من 43 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في نطاق المحافظة.

وأكد السيد السنجابي، مدير المديرية، أهمية السلامة والصحة المهنية بالنسبة للعاملين بالمنشآت والمصانع، مقدماً الشكر والتقدير للشركات المشاركة، وعلى الدور الحيوي لها فى القطاعات المختلفة لدعم الاقتصاد القومي، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ففي المحاضرة الأولى تم شرح كيفية تحرير المحاضر الفورية الكيميائية، للشركات التى تقوم بمخالفات دون الرجوع منها إلى دليل الإجراءات والقانون، وتم تحديد المسئولية بالمواعيد القانونية للإبلاغ عن الحوادث الجسيمة والأمراض المهنية وتسليم الاحصائيات نصف السنوية للمكتب المختص.

وتناول الشق الثاني من الندوة، كيفية إعداد خطط الطوارئ لكل منشأة على حدة، حيث ألقاه الكيميائي أحمد عبد الفتاح، والذى ركز على الهدف الأساسي من إعداد تلك الخطط، وتم التنويه على عناصر الخطة، والاحتياطات التى يجب اتخاذها من قبل الشركات لحماية العنصر البشري.

واختتمت الندوة بكلمة من مدير المديرية، وجه من خلالها رسالة لحث كافة المنشآت على الاهتمام بتوعية العمال بداخلها في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مشيراً إلى أهمية تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بكل منشأة للحفاظ على الأمن الاقتصادي للمنشآت.