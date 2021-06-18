أول اعترافات لقاتلة طفلتي زوجها بالإسكندرية: بحبه وعوزاه ليا وحدي

اعترفت ربة المنزل المتهمة بقتل طفلتي زوجها بمنطقة العامرية في الإسكندرية، بأنها ارتكبت الجريمتين بنفس الطريقة، حيث قامت منذ عام بقتل الطفلة الكبرى 9 سنوات، بعد أن دفعتها من أعلى السطوح، وادعت أنها انزلقت وسقطت، وتم حفظ القضية ولم يتم التوصل إلى وجود شبهة جنائية، مشيرة خلال اعترافاتها إلى أنها بعد مرور عام من ارتكاب جريمتها الأولى بقتل الطفلة الكبرى، قامت بقتل شقيقتها الصغرى 3 سنوات منذ يومين، وبنفس الطريقة.

المتهمة: بحبه وعاوزاه لوحدي

وقالت المتهمة «م. ع»، 24 عاما، خلال التحقيقات، إنها تزوجت من والد الطفلتين منذ عامين، وأنها لم تهنأ بزواجها، حيث كانت الطفلة الكبرى 9 سنوات دائمة الشجار معها: «مكانتش بتحبني، وديما بتوقع بيني وبين جدتها وبين أبوها، وحماتي اللي هي جدتها هددتني أنها هتخلي ابنها يطلقني، وأنا بحبه وكنت عاوزاه لي لوحدي، واتحايلت عليه كتير نروح نسكن لوحدنا».

وأضافت المتهمة، أن ابنة زوجها الطفلة الكبرى كانت دائمة الخلاف معها، فقررت التخلص منها، واستغلت وجودها فوق السطوح ودفعتها لتسقط على الأرض جثة هامدة، وقالت خلال التحقيقات حينها، إنها فوجئت بسقوط الطفلة، وتم حفظ القضية لعدم وجود شبهة جنائية.

واقعة جديدة بعد مرور عام

وتابعت المتهمة، أنه بعد مرور عام على ارتكابها الواقعة دون اكتشاف أمرها، قررت قتل الطفلة الصغرى بنفس الطريقة، حيث دفعتها من أعلى السلم: «كنت خايفة تكبر وتخلي جدتها تطلقني من أبوها»، مشيرة إلى أنها دفعتها من أعلى السلم لتلقى مصرعها على الفور.

كشف لغز الجريمتين

تم نقل جثة الطفلة إلى مستشفى العامرية، لكن فريق المباحث ربط بين وفاة الشقيقتين بنفس الطريقة، وتبين من تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، سابقة وفاة شقيقة المجني عليها طفلة 9 سنوات في ظروف مُماثلة لوفاة المجني عليها.

انهيار المتهمة واعتراف بالواقعة

استجواب أجهزة الأمن الأسرة، وانهارت المتهمة واعترفت بأنها وراء ارتكاب الواقعتين، وتمت إحالتها للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة القضية، وصرحت بدفن جثة الطفلة.