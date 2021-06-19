«مدتيك».. 5 معلومات عن أول حاضنة لتصنيع الأجهزة الطبية بجامعة بنها

«مدتيك» أول حاضنة لتصنيع الأجهزة الطبية بجامعة بنها، من خلال بروتوكول تعاون بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي لتمويل المشروع، بهدف تصنيع أجهزة طبية ومعملية بمبلغ 5.5 مليون جنيه، وهي الأولى من نوعها بالجامعة.

«الوطن» تستعرض كل ما تريد معرفته، عن حاضنه مدتيك الجديدة في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة:

5 معلومات عن أول حاضنة لتصنيع الأجهزة الطبية بجامعة بنها

- تحمل الحاضنة الجديدة اسم «مدتيك»

- المهمة الرئيسية للحاضنة هو تصنيع الاجهزة الطبية والمعملية

- تكلفة الحاضنة 5.5 مليون جنيه بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي

- تساعد في نقل الجامعة إلى جيل جديد من الجامعات يستثمر في المعرفة

- تساهم الحاضنه في نقل الجامعة إلى نماذج أولية تؤسس عليها شركات ناشئة

الجيزاوي: «مدتيك» تحول جامعة بنها إلى جيل جديد

قال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إن أهمية الحاضنة تأتي في نقل الجامعة إلى جيل جديد من الجامعات، يستثمر في المعرفة، وتحويلها إلى ثروة عن طريق توظيف المخرجات البحثية للأفكار المبتكرة والجديدة، وتحويلها إلى نماذج أولية، تؤسس عليها شركات ناشئة، مشيرا إلى أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي لتمويل المشروع لتصنيع أجهزة طبية ومعملية بتمويل 5.5 مليون جنيه.

وأشار إلى أن التطوير والدعم في مجال التصنيع الطبي من الأولويات الملحة للدول في الفترة المقبلة، وهذا ما تهدف إليه حاضنة مدتيك بكلية الهندسة ببنها، وبدعم فني هندسي من أقسام الهندسة الطبية والميكاترونيات والاتصالات والحاسبات بالكلية.

ندا: توفر بيئة تحفيزية لأصحاب الأفكار الريادية

قال الدكتور أيمن ندا رئيس الفريق البحثي المشرف على مشروع «مدتيك» بجامعة بنها، أن الحاضنة ستساهم في توفير بيئة تحفيزية لأصحاب الأفكار الريادية، لإحداث التطور والنمو في مجال تصنيع الأجهزة الطبية والمعملية، كما ستعمل الحاضنة على تطوير المهارات الإبتكارية لدى المبتكرين من الطلاب والخريجين وغيرهم، ومساعدتهم على تأسيس مشاريعهم الريادية.

جامعة بنها تطلق حملة «المليون ريادي»

في سياق متصل، أعلنت جامعة بنها، توقيع الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون بين الجانبين لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، في إطار حملة «المليون ريادي»

جامعة بنها تحتضن أول حاضنة للتكنولوجيا الحيوية بمقر العبور

في وقت سابق أعلنت جامعة بنها، صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء أول حاضنة للتكنولوجيا الحيوية بمقر جامعة بنها بالعبور، لدعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وأشارت الجامعة، إلى أن هذا القرار، سيتيح لجامعة بنها الإستفادة من مخرجات البحث العلمي والأفكار الابتكارية، لإنشاء شركات بشكل منفرد، أو الاشتراك مع الآخرين في إنشاء شركات.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن إنشاء حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، خطوة مهمة في طريق ربط البحث العلمي بالصناعة، واحتياجات المجتمع، حيث تلعب الحاضنات التكنولوجية، دورا كبيرا في تحقيق اقتصاد المعرفة، من خلال تحويل الافكار الإبداعية إلى ثروة.

ولفت البيان، إلى أن الحاضنات، تعتبر أحد أهم أدوات التنمية المستدامة، التي تتمثل في المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمي والابتكار، وتحويل الأفكار الإبداعية والأبحاث التطبيقية إلى مشاريع إنتاجية وصناعية ناجحة.