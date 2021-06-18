إقبال المواطنين على الشواطئ المجانية بـ«طور سيناء»

توافد المواطنين اليوم الجمعة على الشواطئ المجانية العامة بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء.

وشهدت الشواطئ العامة بمدينة الطور إقبال من المواطنين وزائري المدينة على شواطئ الفيروز والقمر والكيلاني وشاطئ الجبيل ومنطقة رأس رايا.

وأشاد المواطنين بالطفرة التي شاهدتها مدينة طور سيناء مؤخرًا، والتي تضمنت إقامة العديد من المشروعات الخدمية، منها مشروع ممشى مصر، وتطوير الكورنيش، وشارع 306، والميادين العامة مثل ميدان أفريقيا، و ساحات العلم 1 و 2، إضافة إلى أنه جاري إنشاء مقصد العائلة.

وأكد المواطنون أن دخول الشواطئ العامة بالمدينة مجانًا، وأثنوا على الخدمات التي جرى توفيرها على الشواطئ، لافتين إلى أن أسعار الخدمات التي تقدم من مأكولات ومشروبات غير مبالغ فيها مقارنًا بالمناطق الأخرى.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، إنه جرى وضع لافتات تحذيرية على الشواطئ التي تشكل خطورة على حياة المواطنين، وزيادة أعداد المنقذين طبقًا للبروتوكول الموقع مع جمعية الإنقاذ البحري.

وأكد رئيس مدينة الطور أن جميع شواطئ المدينة لا يوجد بها رسوم دخول، إضافة إلى أن الشاطئ العام الجديد الشماسي فيه مجانية أيضا، وجرى رفع كفاءة بعض الشواطئ وتوفير جميع الخدمات بها من مياه وحمامات، إضافة على إقامة شاليهات وتجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين على مدار اليوم فقط بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

التنسيق مع الجهات الأمنية لاستمرار رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى

وأوضح رئيس المدينة أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لاستمرار رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة أي طوارئ، كما أن مديرية الصحة تدفع بسيارات الإسعاف بالقرب من الشواطئ العامة، وفرق إنقاذ، وهناك أيضا متابعة مستمرة لكافة الشواطئ العامة خلال فصل الصيف نظرًا لتوافد ألاف المواطنين إليها يوميًا.