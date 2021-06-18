4 لهندسة و3 لتجارة.. الحد الأدنى لسنوات الدراسة بنظام الساعات المعتمدة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك حدًا أدنى لعدد سنوات الدراسة في نظام الساعات المعتمدة، فبالرغم من إمكانية تقليص سنوات الدراسة، إلا إنه ليس في إمكان طلاب كلية التجارة التخرج في أقل من 3 سنوات، أما الحد الأدنى للدراسة في كلية الهندسة بالنظام ذاته فإنه سيبلغ 4 سنوات، كما جرت زيادة عدد سنوات الدراسة في كلية الصيدلة سنة إضافية.

وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أنه جرى التوصل إلى إمكانية تقليص عدد سنوات الدراسة من خلال إعادة دراسة المناهج وحذف أجزاء المناهج التي سبق دراستها في مرحلة الثانوية أو أنها ليست ضرورية لشهادة البكالوريوس ويمكن تأجيلها لمرحلة الدراسات العليا: «ده مش اختراع، ومطبق منذ سنوات في العالم، لكن أن نأتي متأخرا خير من ألا نأتي أبدا».

وحول عدد المواد الدراسية قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «بالنسبة لأعمال اللجان العلمية الخاصة بدراسة المناهج الدراسية ولجان القطاع فإنها بدأت في أكتوبر 2018 وستنتهي في أكتوبر المقبل، إذ تعيد هذه اللجان النظر في كل المناهج الدراسية بجميع التخصصات، مثل علوم الحاسبات والمعلومات وهو تخصص العصر الذي يتغير بشكل يومي، وسلمنا المتخصصين حصيلة العمل التي تمت».

وواصل: «وفقا لما تسلمناه من كليات الطب، فقد تم تغيير اللوائح الدراسية وسنوات الدراسة والتدريب، وتم إضافة سنة لكليات الصيدلة، أصبحت 5 سنوات بالإضافة إلى سنة للتدريب، وهذا الأمر ليس اختراعا، اطلعنا على متطلبات سوق العمل في أمريكا وألمانيا وانجلترا، وذلك لتخريج خريجين يتواكبون مع احتياجات مصر والعالم».