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قرعة مدافن «التجمع والشروق والعبور» باستاد المقاولون الأربعاء المقبل

غنيم: التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية

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أيمن حمزة
05:13 ص | السبت 19 يونيو 2021
الإسكان تعلن قرعة مدافن التجمع الخامس والشروق والعبور الأربعاء القادم بإستاد المقاولون العرب

الإسكان تعلن قرعة مدافن التجمع الخامس والشروق والعبور الأربعاء القادم بإستاد المقاولون العرب

علمت «الوطن» من مصادرها بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيجري القرعة العلنية اليدوية لـ2649 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و752 قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، 23 يونيه الجاري، لقاطني مدن «القاهرة الجديدة- العبور- الشروق» باستاد نادي المقالون العرب. 

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، خلال تصريحات لـ«لوطن»، جرى مراجعة كل البيانات التي تقدم بها المواطنين، للتأكد من مطابقة الشروط والمواصفات على المتقدمين، وجرى حذف جميع الحاصلين على مدافن بالمدن الجديدة، كما جرى حذف كل من لا تنطبق عليه الشروط، وكل من تقدم بمستندات غير مطابقة أو غير مستوفاه، مشيرا إلى أن القرعة، ستجري بنادي المقاولون العرب بنظام القرعة العلنية اليدوية.

وأعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، فتح باب الحجز لـ2649 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و752 قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، لقاطني مدن «القاهرة الجديدة- العبور- الشروق»، خلال سبتمبر الماضي، وأن التخصيص سيتم بنظام حق الإنتفاع.

مصادر: قرعة مدافن القاهرة الجديدة الأربعاء المقبل

وكان «غنيم» أوضح لـ«الوطن»، أنه سيجري تخصيص 1855 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و526 قطعة للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، وكذا تخصيص 397 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و113 قطعة للمسيحيين بمدينة العبور، وكذا تخصيص 397 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و113 قطعة للمسيحيين بمدينة الشروق، على أن يتم سداد قيمة المقبرة عند إلاستلام.

المهندس أمين غنيم: تمت مراجعة بيانات المتقدمين وتم إستبعاد جميع المخالفين

وكان "غنيم "، أوضح للوطن أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيا، مواطن مصري الجنسية، وليس شخصاً معنويا شركة أو مؤسسة، وأن يكون من قاطني إحدى مدن (القاهرة الجديدة- العبور- الشروق)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى- أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج- الزوجة- الأولاد القصر)، وطبقا لما يرد بكراسة الشروط، مشيراً خلال نص خاصة للوطن، إلى أنه لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج- الزوجة- الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، على أن يتم تخصيص المقبرة بالقرعة العلنية اليدوية لمن إنطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة، ومشيرا إلى أن أماكن قطع الأراضى متاحة على موقع www.newcities.gov.eg، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتعرف على أماكن المدافن ومواقعها.

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