للراغبين في الحجز.. تعرف على المصروفات الإدارية ضمن مبادرة «المركزي»

تستهدف مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3% متناقصة، وسداد لمدة 30 عاما.

وخلال هذه الأيام، يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة، وذلك عبر محرك البحث «جوجل».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الإجراءات والقواعد الخاصمة بالمصروفات الإدارية، للحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري.

الإجراءات والقواعد الخاصة بالمصروفات الإدارية

1- يشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة.

2- يغطي التعويض عن فارق سعر العائد ما يأتي:

- عمولة أعلى رصيد مدين.

- العوائد والعمولات الأخرى.

- مصروفات التقييم والرهن وأي مصروفات أخرى (مثال: التأمين والتسجيل)، وتطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.

3- يتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0 .5% بالنسبة لمحدودي الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل، على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

وتعد من الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القُصّر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% (يحسب على أساس متناقص)، حال استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل القرار وذلك من تاريخ العمل بها.

والتمويل العقاري متوافر للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% (يحسب على أساس متناقص) لمدة حدّها الأقصى 30 سنة.