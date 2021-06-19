استلام 130 ألف طن قمح بشون وصوامع أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين، اليوم، الجهود المبذولة لاستلام كميات القمح الموردة من المزارعيين لموسم الحصاد الحالي 2021 حيث وصل إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن إلى 130 ألف طن منذ بداية موسم التوريد في إبريل الماضي.

وأكد اللواء أشرف عطية أن هناك تعليمات مشددة لمسئولي مديريات التموين والزراعة لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات بقرى ومدن ومراكز المحافظة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية أثناء عمليات الإستلام والفرز، والتأكد التام من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بأماكن التسليم من الصوامع والشون والبنكر، لافتاً إلي أنه من المتوقع زيادة الكميات الموردة من الأقماح عن المستهدف ليصل لنحو 145 ألف طن بنهاية موسم الحصاد بزيادة 80 % عن العام الماضى.

وأوضح المحاسب حسام العربي بأن هناك تنسيق وتعاون بين الدكتور علي مصيلحي وزير التموين واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإنشاء 2 صومعة جديدة بمنطقة توشكي من إجل إستيعاب الكميات المتوقع زيادتها في موسم حصاد خلال العام القادم حيث تستوعب حوالي 120 ألف طن، لافتاً إلى أنه يوجد حالياً 6 صوامع داخل نطاق مدن ومراكز المحافظة والتي تستقبل كميات الأقماح الموردة من المزارعيين .

أول قطفة للمانجو

على جانب متصل، بدأ مزارعو قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو شمال غرب محافظة أسوان، جني محصول المانجو الذي يعتبر أول جني على مستوى الجمهورية نظراً لحرارة محافظة أسوان.

وقال الشيخ أحمد عبدالحميد، صاحب أرض زراعية بقرية فارس: «الحمد لله على بداية حصاد محصول المانجو، وبالرغم أنه ليس كالأعوام الماضية، لكن تم بيع المحصول وبداية بشائره وحصاده ونقله للشوادر سواء في محافظة أسوان أو إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري»، مضيفا أن قرية فارس جنت أول قطفة على مستوى الجمهورية نظراً لجو أسوان وطبيعة أرضها.