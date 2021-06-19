رئيس لجنة يخالف الإجراءات الاحترازية بامتحان الدبلوم في بني سويف

فوجئت سهام يوسف عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بإقدام رئيس لجنة بامتحانات الدبلوم الفني، اليوم السبت، على مخالفة قرارات الوزارة والإجراءات المتفق عليها، بشأن مجابهة فيروس كورونا المستجد والتباعد الاجتماعي داخل اللجان بين الطلاب، وذلك بعد أن تبين أن اللجنة تضم 20 طالباً، وليس 14 طالبا، بجانب أن أوراق الأسئلة غير مختومة، الأمر الذي تم تداركه واتخاذ الإجراء القانوني بشأنه.

واخطرت وكيل وزارة التربية والتعليم غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس اللجنة، والذي خالف قرارات الوزارة والإجراءات المتفق عليها.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تابع، اليوم، سير أعمال الامتحان النظري للدور الأول لطلاب الدبلومات الفنية، والتي بدأت اليوم السبت وتختتم في الأول من شهر يوليو المقبل، وسط إجراءات مكثفة نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 28 ألف و203 طالباً وطالبة موزعين على 125 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واطمأن المحافظ من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة سهام يوسف، التي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات ببعض المدارس الفنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج للجان، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، وارتدائها والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة وهو 14 طالباً، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وشدد المحافظ على تكثيف المتابعة الميدانية على مقرات اللجان بالإدارات التعليمية، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها، مشيرا إلى تعليماته للتأمين الصحي ومديرية الصحة بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات كورونا،مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء عقد الامتحانات وكذا استراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لاسيما وأنه توجد 124 استراحة تستقبل 250 رئيس لجنة ومراقب أول من خارج المحافظة .