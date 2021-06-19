«تعليم الجيزة» عن أول امتحانات الدبلومات: فى مستوى الطالب المتوسط

أكد مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2021 جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع وضوح الورقة الامتحانية وخلوها من أى أخطاء، موضحا أنه تم تسليم الطلاب ورقة امتحان مادة التربية الدينية والسماح لهم بحلها بالمنزل على أن يتم تسليمها يوم الأربعاء المقبل.

وتفقد الجيار، لجنة مدرسة الميدان الثانوية الصناعية للبنات والتى تضم 123 طالبة موزعين على 10 لجان امتحانية، ومدرسة الجيزة الفنية المتقدمة بنظام الخمس سنوات التى تضم 320 طالباً وطالبة، وبها 25 لجنة.

تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات

وأضاف وكيل المديرية، في بيان، اليوم، أنه بلغ إجمالى المتقدمين للامتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة 60529 طالباً وطالبة بمختلف التخصصات النوعية منهم 35118 طالباً بالتعليم التجاري و18948 بالتعليم الفني الصناعي و4600 طالباً بالتعليم الفني الفندقي و1863 طالباً بالتعليم الفني الزراعي.

وأوضح الجيار، أنه تم تخصيص غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار اليوم والساعة لمتابعة الامتحانات بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافي أى مشكلة تعوق الامتحانات، مؤكداً أنه تم توفير لجان فرعية بالإدارات التعليمية لرصد أى معوقات ومشكلات والعمل على حلها فوراً وقوعها وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية لحلها وإبلاغ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تعقيم وتطهير المدارس يومياً

وأكد وكيل المديرية، أنه تم توفير 65 استراحة و1100 سرير مجهزين من دورات مياه وأجهزة طهى ومراوح وثلاجات للمعلمين المنتدبين خارج المحافظة لأعمال الامتحانات، لافتاً إلى أنه تم تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بإرتداء الكمامة للجميع.