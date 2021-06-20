بتكلفة 70 مليون.. تفاصيل أكبر مصنع إنتاج سماد عضوي من المخلفات بالمنيا

تستعد محافظة المنيا، لإنشاء أكبر مصنع لتدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي، في إطار التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة بالمراكز، بناء على توجيهات القيادة السياسية، وتفعيلاً لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة.

من المقرر إنشاء المصنع الحديث بالطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا، بهدف إعادة تدوير المخلفات البلدية وإنتاج السماد العضوي بطاقة 500 طن/ يوم، وبتمويل قدره 70 مليون و487 ألف جنيه، مقدمة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي- برنامج «مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية»، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع «إدارة المخلفات الصلبة في محافظة المنيا»، بهدف تطوير وتنفيذ ممارسات لإدارة المخلفات في المحافظة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المصنع سيساهم بشكل كبير في التخلص من مشكلة المخلفات، والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرا، حيث سيستقبل المصنع الجديد المخلفات من مدينتي المنيا وأبوقرقاص، وقد تم إنشاء مصنع بمدينة العدوة في المرحلة الثانية للمشروع.

أعرب المحافظ عن خالص شكره لوزارتي التنمية المحلية والبيئة على الاهتمام الكبير بمحافظة المنيا، معلنا دعمه الكامل لكل البرامج والمبادرات الخاصة بإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة، لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

ووجه المحافظ إدارة المخلفات الصلبة بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا وكذلك إدارة الأملاك، للبدء في أعمال المعاينة للمكان المقترح للمحطة الوسيطة وكذلك المدفن الآمن.

وأوضح الدكتور علي أبوسنة مساعد وزير البيئة للمشروعات، إن المشروع يتضمن العديد من الأهداف منها رفع قدرات الإدارة العامة للمخلفات الصلبة في محافظة المنيا من خلال تقديم الدعم الفني لمراجعة وتنفيذ المخطط الرئيسي للمحافظة الذى أعده جهاز تنظيم إدارة المخلفات عام 2018، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام في محافظة المنيا حول أفضل ممارسات نظام إدارة المخلفات الصلبة وفقًا للمخطط الرئيسي المعد، والترويج للعادات الصحيحة التي تدعم تطوير التخلص الآمن من المخلفات ومعالجتها في المحافظة.

واستعرض المهندس محمد فتحي مدير مشروع إدارة المخلفات الصلبة عرضا تفصيليا حول الموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدا أن وزارة البيئة وضعت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA وبالتعاون مع محافظة المنيا إستراتيجية لتحديث وتطوير نظام إدارة المخلفات في محافظة المنيا بالاستفادة من الخبرة والتقنيات الإيطالية في هذا المجال.