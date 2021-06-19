البحوث الفلكية: 21 يونيو المقبل بداية فصل الصيف

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن يوم 21 يونيو سيكون بداية دخول فصل الصيف أو ما يعرف بـ«حدوث الانقلاب الصيفي» فلكيا، لافتا إلى أن الشمس ستصل لأقصى موقع لها شمالا بالسماء، وستكون عمودية على مدار السرطان، وهو وقت ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي.

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، أن يوم «الانقلاب الصيفي»، يمثل أطول الأيام خلال فترات النهار، وأقصر ليل خلال العام، حيث إن ذروة فصل الشتاء فلكيا بنصف الكرة الجنوبي أو ما يعرف بـ«الانقلاب الشتوي»، يحدث فيها أطول ليل وأقصر نهار خلال السنة.

وأوضح أن هناك تغييرات كبيرة في درجات الحرارة حول العالم بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، «اللي يهمنا كمعهد فلك هو تحديد تلك المواعيد لبداية الفصول الأربعة فلكيا، ففيه ظواهر فلكية كتير هتصاحب تلك التواريخ، وهتشهد فترة الصيف عددا من زخات الشهب، وبننصح محبي الفلك متابعة تلك الظواهر».

جدير بالذكر أن الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إنَّ فصل الصيف يبدأ رسميًا بعد غد يوم 21 يونيو، فهو البداية الرسمية والجغرافية لفصل الصيف، ولكن رغم ذلك سيستمر الطقس على مدار الأسبوع بنفس معدلات درجات الحرارة، ولن نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، وستكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، التي تأثرنا بها اليوم، وستستمر طوال الأسبوع، حيث تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 34 و35 درجة والسواحل الشمالية مثل الإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد تتراوح بين 28 و29 درجة، وشمال الصعيد بمحافظاته المنيا وأسيوط والفيوم تتراوح بين 36 و37 درجة، وجنوب الصعيد بمحافظات جنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان من 40 لـ41 درجة.