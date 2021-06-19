أفراح يكسوها السواد.. 8 وفيات و68 مصابا في حفلات زفاف خلال أسبوع

المنازل تضج بالأغاني وتصدح الطبول وتتزين بالأنوار ويرتدي الجميع ثياب الأفراح، فجأة تحوّل كل ذلك إلى حزن، واكتسى الجميع بالسواد، وتحوّلت صالات الفرح إلى سرادقات عزاء، وبدلاً من توجه «الزفة» لـ«الكوشة» توجهت النعوش إلى القبور.

وسجل الأسبوع الماضي 8 حالات وفاة وإصابة 68 آخرين، أثناء حضورهم حفلات زفاف، من ضمنهم عروسان لقيا مصرعهما خلال «الزفة»، بعدما انقلبت سيارتهم في الترعة، وعريس توفي قبل خطوبته بساعات قليلة، متأثراً بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وحفل زفاف انتهى قبل أن يبدأ، بسبب تسمم المعازيم، إثر تناولهم وجبة «طبيخ فاسد».

عروسان يرتديان الكفن بدلاً من الفستان والبدلة في الشرقية

استبدل عروسان الفستان والبدلة بالكفن، واتجها للقبر بدلاً من «الكوشة»، وتحول «صوان الزفاف» إلى «سرادق عزاء»، بعدما لقيا مصرعهما، إثر انحراف سيارة الزفة بهما، وانقلابها في ترعة، ليلقيا مصرعهما هما وشقيقة العروس.

وروى شهود العيان أنّ العروسين خرجا من الاستديو بعد التصوير، متجهين إلى مقر حفل الزفاف، ولكن السيارة انقلبت بهم في الترعة، أمام قرية «طحلة بردين»، وبنما تمكن سائق السيارة من الخروج منها، غرق العريس والعروسة وشقيقة العروسة، كما نجت شقيقة العريس من الحادث، وجرى استخراج الجثث، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام.

دعا المعازيم ومات.. وفاة شاب قبل خطوبته بساعات قليلة في الأقصر

اتشحت قرية «الغريرة»، التابعة لمركز إسنا، جنوب محافظة الأقصر، بالسواد بعد وفاة شاب، قبل ساعات قليلة من الموعد المحدد لحفل خطوبته، حيث توفيّ «محمود عبد الراضي كرار»، 26 سنة، إثر إصابته بأزمة قلبية فجأة.

وشيع أهالي القرية جثمان الشاب وسط بكاء ونحيب حزناً على «العريس»، الذي توفي بعد ساعات قليلة من دعوته لـ «المعازيم»، لحضور حفل خطوبته الذي كان مقرراً له بعد يومين بعدما اشترى «ذهب الخطوبة» برفقة خطيبته وأسرتها، واستقبلت أسرته المعزين بدلاً من استقبال المهنئين.

مصرع 4 وإصابة 23 آخرين في حادث خلال حفل زفاف بالمنيا

تحوّل حفل زفاف إلى مأتم بمحافظة المنيا، بعدما لقي 4 مصرعهم وأصيب 23 آخرين في حادث تصادم وقع بين 4 سيارات ملاكي وميكروباص خلال «الزفة» على الطريق الدائري بالقرب من مدخل كوبري «أبو شناف»، وجرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا العام.

وكشفت التحريات، أنّ الحادث وقع بسبب قيام شخص بالرقص بسيارته الملاكي وتمويجها، فاصطدم بسيارة ميكروباص تسير فجأة في الاتجاه المقابل مما أسفر عن اصطدامهما معاً، واصطدمت بهما سيارتين ملاكي أخريين من «الزفة» لم يتمكنا من التوقف، مما تسبب في إغلاق الطريق الدائري بشكل مؤقت، ودفعت إدارة المرور بعدد من الأوناش برفع حطام السيارات التي اصطدمت ببعضها خلال الحادث.

تسمم 44 شخصاً بسبب طعام فاسد في حفل زفاف بقنا

أصيب 44 شخصاً بحالة تسمم إثر تناولهم «طبيخ» فاسد في حفل زفاف بقرية أبو ند جنوب قنا، حيث أصيب المعازيم بحالة قئ شديد خلال حفل الزفاف عقب تناولهم «وجبة لحوم وطبيخ».

إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة أثناء حفل زفاف بأسيوط

أصيب شاب بطلق ناري في الفخذ، نتيجة مشاجرة وقعت خلال مشاركته في حفل زفاف بجزيرة ساحل سليم، في محافظة أسيوط.

وجرى نقل المصاب ويدعى محمود محمد عبد الرحمن، 37 سنة، مقيم إلى مستشفى جزيرة ساحل سليم المركزي، ثم جرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتبين من التحريات الأولية، أنّ المصاب كان في حفل عُرس واستخدم فيها إطلاق النيران، ونشبت مشاجرة بين بعض الأشخاص استخدمت فيها الأسلحة النارية، فأصيب الشاب بطلقة خلال محاولته فض المشاجرة.