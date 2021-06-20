الكشف على 673 مواطن وإجراء 5 عمليات لقافلة الأزهر في يومها الأول بجنوب سيناء

أجرت القافلة الطبية المجانية التابعة لمشيخة الأزهر الشريف، التي انطلقت أمس، بمستشفى أبورديس المركزي بجنوب سيناء، توقيع الكشف الطبي على 673 مواطن، بينهم 660 مواطن بالعيادات الخارجية، و13 مريض بالعيادات الخارجية.

كما جرى إجراء 5 عمليات مختلفة، و33 تحليل طبي مختلف وإجراء الأشعة المقطعية لـ10 مرضى، و8 أشعة عادية، وعدد 6 أشعة سونار.

وتضم القافلة المجانية، أكثر من 13 تخصص طبي مختلف، لتوقيع الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى المترددين على المستشفى.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة شهدت توافد المئات من أهالي مدن ووديان محافظة جنوب سيناء وليس أهالى مدينة أبورديس فقط، لتلقي الخدمة الطبية بالمستشفى.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له، أن أعمال القافلة بالمستشفى مستمر حتى يوم الخميس، لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من مواطني المحافظة.

وأوضح أن القافلة تضم تخصصات المخ والأعصاب، الأطفال، الصدر، المسالك البولية، الجراحة العامة، النساء والتوليد، الأسنان، الأوعية الدموية، جراحة العيون، الجلدية، أنف وأذن، العظام، الباطنة.