إصابة 4 في حادثي سير بصحراوي بني سويف الشرقي القديم

أصيب 4 أشخاص، في ساعة متأخرة من مساء السبت، في حادثي سير بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف التخصصي، وأطفيح العام.

في الحادث الأول أصيب أب وأبنته، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة محافظة بنى سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

تلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة المحافظة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم أحمد حمدى حافظ 40 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وطفلته «مريم» 13 سنة، مصابة بكسر بالفخذ الأيسر ومقيمين بمحافظة القاهرة، تم نقلهما إلى مستشفى أطفيح بمحافظة الجيزة لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.

في الحادث الثاني أصيب إثنين إثرتصادم سيارة ملاكي بأخرى بالقرب من قرية العلالمة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وجرى نقلهما لتلقي العلاج والاسعافات الأولية بمستشفى بني سويف التخصصي. وتبين أن المصابان هما: سعيد اسحاق جاد الرب، 47 سنة، مقيم مركز ملوي بمحافظة المنيا، موجه بالتربية والتعليم، مصاب جروح وسحجات، وهشام محمود أحمد، 30 سنة، مقيم محافظة اسيوط، موظف بالتربية والتعليم، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى.