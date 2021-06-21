اليوم.. «التعليم» تعقد الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، إلكترونيا وورقيا، للتدريب على حل أسئلة الامتحان عبر التابلت والبابل شيت، استعدادا للامتحانات الرسمية في 10 يوليو المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبي الثالث يعتبر البروفة الأخيرة قبل امتحانات الثانوية العامة الرسمية، لتدريب الطلاب على الإجابة في البابل شيت، ورصد الإجابات على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة؛ إذ يؤدى الطلاب الاختبارات في مقار اللجان التي تعقد فيها الامتحانات النهائية، المقرر لها أن تنطلق يوم 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، بدون درجات، مؤكدا عقد الامتحان على الحاسب اللوحى للطلاب الذين تسلموا التابلت؛ إذ يؤدى طلاب الشعبة العلمية اليوم الامتحان التجريبي، وغدا الثلاثاء لطلاب الشعبة الأدبية، والأربعاء المقبل لطلاب جميع الشعب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت.

وأشار الوزير، إلى أنه تخصص مدارس كمقار لجان للطلاب الذين يؤدون الامتحان ورقيا، نظرا لاتخاذ بعض المدارس الإعدادية كمقار للجان امتحانات الدبلومات الفنية.

وأوضح وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، ستكون سلسة وبعيدة عن التعقيد، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية ستعقم بصورة دورية، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الامتحانات ستنتهى في 2 أغسطس المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد خاطبت المديريات التعليمية بضرورة تسكين طلاب الثانوية العامة، الذين يؤدون الامتحان التجريبي ورقيا يوم 23 يونيو الجاري، على أي مدرسة ثانوية مشتركة تتوسط مدارس الإدارة، والتنبيه على الطلاب بمقر اللجنة التي حددت من قبل الإدارة التعليمية لعقد الامتحان التجريبي، وذلك في أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس.