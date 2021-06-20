التعليم: 6 آلاف و222 حجرة عزل كورونا في لجان امتحانات الدبلومات الفنية

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنه تم تخصيص 6 آلاف و222 حجرة عزل كورونا في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021، بواقع حجرتين بكل لجنة امتحانية والبالغ عددهم 3111 لجنة على مستوى الجمهورية، لعزل أي حالة يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية أثناء سير الامتحانات، للحفاظ على استمرارها، موضحا أنّ امتحانات الدبلومات تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات حتى الآن.

وأوضح مجاهد، لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021، التحريرية يؤديها نحو 816 ألف و948 طالبا، مؤكدا على أن امتحان اللغة العربية، أمس، جاء في متناول الطالب المتوسط، وأن جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، لافتا إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الأمان والاستقرار لجموع الطلاب، أثناء الامتحانات، وسط تحديات وصعوبات فيروس كورونا.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 التحريرية، ستنتهي يوم 1 يوليو المقبل، مؤكدا على إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال وقت الامتحان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب، منوها إلى أن هناك إجراءات رادعة ضد الطلاب الغشاشين.

وأشار مجاهد، إلى أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021، لم تشهد أي أزمات في يومها الأول أمس، ولن يسمح بدخول أي طالب للجان الامتحان بالتليفون المحمول، وسيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحانات للاطمئنان على صحتهم وأرواحهم من أي مكروه، مؤكدا أنّ عدد الطلاب داخل اللجان الامتحانية لن يتجاوز 14 طالبًا بكل لجنة فرعية، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حددت حالات إلغاء امتحان للطالب في المادة، منها إذا حاول الغش ولم يتمكن منه ويعتبر حيازة الهاتف أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش، وتضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأي صورة وتمزيق ورقة الإجابة أو نزع منها ورقة أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها، مع محاولة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك.